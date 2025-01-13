Астрономические наблюдения оказались под угрозой из-за промышленного мегапроекта

Самый темный и ясный участок неба на Земле, окружающего обсерваторию Паранал в пустыне Атакама в Чили, находится под угрозой из-за планов строительства огромного промышленного комплекса. Проект, предложенный дочерней компанией американской корпорации AES Corporation, может нанести необратимый ущерб одной из важнейших астрономических площадок мира. Об этом сообщает сайт Европейской Южной Обсерватории (ESO).

Обсерватория Паранал, управляемая Европейской южной обсерваторией, с момента своего открытия в 1999 году стала площадкой для выдающихся научных достижений. Здесь была сделана первая фотография экзопланеты, подтверждено ускоренное расширение Вселенной и проведены исследования сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути, за которые в 2020 году была присуждена Нобелевская премия по физике.

Благодаря атмосферной стабильности и отсутствию светового загрязнения Паранал остается ключевым местом наблюдений для астрономов со всего мира. Рядом с ним также строится Экстремально большой телескоп (ELT) — крупнейший телескоп в мире, способный открыть новые горизонты в изучении космоса.

Проект AES Andes, охватывающий более 3 тысяч гектаров, предполагает строительство порта, заводов по производству аммиака и водорода, а также тысячи энергетических установок. Эти объекты будут расположены всего в 5–11 километрах от обсерватории, что может привести к значительному ухудшению условий для наблюдений. Основными угрозами станут световое загрязнение, затрудняющее изучение далеких звезд и галактик и пыль, повышающая атмосферную турбулентность. Помимо этого, шум от строительства может повлиять на работу оборудования.

Представители ESO подчеркивают, что альтернативное размещение проекта — единственный способ сохранить уникальные астрономические возможности Паранала.

«Этот участок неба — наследие всего человечества. Сохранение его чистоты необходимо для будущих поколений и для ответов на фундаментальные вопросы об устройстве Вселенной,» — заявил директор ESO Ксавье Барконс.

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