Сколько минут жизни отнимает одна сигарета, рассказал врач

Каждая выкуриваемая сигарета сокращает жизнь мужчины на 17 минут, а женщины – на 22 минуты, рассказала «Газете.ru» врач-терапевт сети «Клиника Фомина» Анна Симбирцева.

«Согласно исследованиям ученых из Оксфорда, в одном из которых за 30 тыс. курящими наблюдали в течение 50 лет, а в другом оценивали здоровье более миллиона курящих женщин. Продолжительность жизни тех, кто не бросил курить, была ниже ожидаемой на 10 лет для мужчин и на 11 лет для женщин. Имея эти данные и данные о среднем количестве выкуриваемых в день сигарет (15.8 – мужчины, 13.6 – женщины), ученые предположили, что каждая выкуриваемая сигарета сокращает жизнь мужчины на 17 минут, а женщины – на 22 минуты», – рассказала врач.

Опасность сигарет заключается в воздействии не только никотина, но и смол, а также продуктов горения. Табачный дым состоит из тысяч химических веществ, в том числе более 70, способных вызывать онкологические заболевания.

«После вдыхания сигаретного дыма содержащийся в нем никотин быстро всасывается в кровь и воздействует на мозг уже через 10 секунд, временно повышая чувство удовольствия и концентрацию внимания. Мгновенный эффект табачного дыма проявляется на кровеносной системе (учащенное сердцебиение, сужение сосудов, повышение артериального давления), слизистых оболочках рта, носа, околоносовых пазух, дыхательных путей (раздражение, сухость, жжение, нарушение работы местного иммунитета, специальных клеток, которые в норме способствовали бы выведению микроскопических инородных частиц, в том числе вирусов и бактерий). В долгосрочной перспективе никотин оказывает воздействие на все органы и системы», – рассказала доктор.

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