В России создали новые диски для колес, которые прочнее литых

СПбПУ: создан метод производства дисков для колес, более прочных, чем литые

Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого с помощью технологии электродугового выращивания напечатали обод колеса из металлической проволоки. Полученные изделия оказались прочнее литых дисков, об этом «Газете.Ru» рассказали в СПбПУ.

Практически каждый водитель сталкивался с неприятными последствиями при попадании колеса автомобиля в дорожную яму. Зачастую такие удары приводят к повреждению обода диска и оборачиваются ремонтом или заменой. Инженеры всего мира ищут способ увеличения прочности колес.

Российские инженеры создали экспериментальный обод колесного диска с помощью технологии электродугового выращивания из проволок. По сути, напечатали алюминиевый обод.

За основу специалисты взяли алюминиевую проволоку марки 5556 диаметром 1,2 мм и с помощью электродугового выращивания изготовили заготовки ободов диска. В основе 3D-печати металлических изделий лежит плавление проволоки за счет электрической дуги, движение печатающего инструмента осуществляется промышленным роботом слой за слоем по заданной программе – 3D модели изделия, в данном случае обода. Так вырастает будущее изделие.

На прочность изделия влияет выверенное сочетание скорости движения роботизированной руки, а также скорость подачи проволоки, температура плавления, состав металла проволоки. Тестовые испытания провели на площадке томского производителя колесных дисков Khomen Wheels.

«Серия экспериментов показала, что при высокой нагрузке от идентичных ударов выращенный нами обод в колесе прогнулся на 4 мм меньше, чем литой при тех же условиях. При этом колесо с выращенным ободом не полностью потеряло давление, а сохранило остаточное, что более безопасно для дорожного движения. При аналогичной нагрузке колесо с литым диском не сохранило воздуха», – отметил в беседе с «Газетой.Ru» заведующий Лабораторией легких материалов и конструкций Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Олег Панченко.

Подобных разработок в мире нет. Разработанная технология 3D-печати имеет себестоимость готового обода на уровне изделий, созданными традиционным путем, однако обеспечивает более высокий уровень безопасности.

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