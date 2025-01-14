Физики из закрытого города Сарова впервые в мире сломают ядро атома

В закрытом городе Сарове был создан Национальный центр физики и математики (НЦФМ). Сейчас он достраивается, и к 2030 году там будет построена установка для разрушения атомного ядра, рассказал «Газете.Ru» научный руководитель НЦФМ академик РАН Александр Сергеев.

«Мы собираемся создать источник комптоновского излучения. Комптоновский эффект — это изменение энергии фотона при взаимодействии с электроном. Если фотоны налетают на движущиеся им навстречу электроны в ускорителе, энергия и частота фотонов будут возрастать, причем в современных ускорителях можно увеличивать частоту в миллионы раз до десятков мегаэлектрон-вольт (это гамма-диапазон). Мы хотим сделать из фотонов резонансный возбудитель ядер, чтобы разрушить ядро атома», – рассказал Сергеев.

Известно, что в ядре атома за счет взаимодействия протонов и нейтронов есть резонансы, как у колеблющегося маятника. Если изучить резонансные частоты, то можно попробовать сломать ядро. Это еще никому не удавалось в мире.

«Не молотком условным по нему стукнуть, а в такт с его колебаниями добавлять и добавлять разрушительную энергию резонансной световой волны гамма-диапазона», – рассказал ученый.

В будущем также планируется работа с нейтронами. Нейтрон состоит из трех кварков, причем масса нейтрона во много-много раз больше, чем суммарная масса кварков.

«Поэтому, если бы можно было вытащить кварки из нейтрона или, как говорят, осуществить деконфайнмент кварков, то мы бы получили грандиозный источник энергии. Уменьшение суммарной массы взаимодействующих частиц означает выделение энергии. И если в обычной реакции деления ядер на АЭС дефект массы небольшой, на уровне процентов, то в гипотетическом примере с кварками он огромный», – рассказал Сергеев.

Подробнее о световых нейросетях, специализированном фотонном вычислителе, попытках взломать ядро атомов — в интервью Сергеева «Газете.Ru».

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