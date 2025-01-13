Названа сумма, которую можно заработать за год на сдаче спермы

Оплата донорам спермы за одну успешную сдачу составляет около 5 000 рублей. Если донор молод и здоров, за год он может получить около 100 тыс. руб., рассказала «Газете.Ru» репродуктолог, акушер-гинеколог центра репродукции «Линия жизни» Мария Ганичкина.

«С учетом того, что можно стать постоянным донором, получается неплохая прибавка к основному доходу. Если донор молод и здоров, за год он может получить от 100 000 рублей. Что касается конкретных сумм, то расценки зависят от качества полученного репродуктивного материала и частоты его сдачи. Но заработать 40 000 рублей в месяц, как заявляли ранее, довольно сложно. Это скорее исключение, чем правило», – рассказала врач.

По словам специалиста, донор может сдавать сперму каждую неделю и даже чаще. Перед каждой сдачей спермы нужно выдерживать период воздержания и соблюдать правила подготовки.

«Для доноров требования очень строгие. Это здоровые молодые люди от 18 до 35 лет с хорошими внешними данными, физическим и психологическим развитием, без вредных привычек, наследственных заболеваний (в том числе и у ближайших родственников) и болезней, которые могут привести к опасным осложнениям. Кроме спермограммы доноры проходят подробное психологическое и генетическое обследование, чтобы минимизировать любые риски и повысить шансы на успешное зачатие здорового ребенка. Будущие родители получают при выборе донора также его психологический портрет. Мы изучаем личностные особенности, эмоциональную устойчивость», — добавила доктор.

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