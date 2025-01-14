Физики из закрытого города Сарова собираются «кипятить» вакуум

В России был создан Национальный центр физики и математики (НЦФМ) в закрытом городе Сарове. Сейчас там строятся новые корпуса для экспериментов. Запланировано также строительство сверхмощного лазера — XCELS — (еXawatt Center for Extreme Light Studies — буквально: центр изучения экстремального света) для получения эффекта «кипячения» вакуума и получения антивещества. Об этом «Газете.Ru» рассказал научный руководитель НЦФМ академик РАН Александр Сергеев.

«Мы будем работать, чтобы научиться получать в лаборатории вещество и антивещество посредством использования лазера, который дает очень большую плотность энергии или мощность, или интенсивность при фокусировке в вакууме. Мы называем это «кипячение» вакуума. При фокусировке лазера, который мы строим, у нас в той точке пространства, в которой мы фокусируем, будет рождаться вещество и антивещество. Мы сможем в лаборатории моделировать космологические явления, которые были 14 миллиардов лет назад. Этот новый инструмент позволит нам забраться внутрь вакуума», — рассказал ученый.

По его словам, вакуум, вопреки распространенному мнению, скорее всего, не пуст, но пока его устройство ученым неизвестно.

«Предполагается, что это море виртуальных частиц, особым образом взаимодействующих друг с другом. И вот для того, чтобы разобраться с устройством квантового вакуума, нам нужно его разрушить при помощи лазера. Лазер, который мы строим, имеет экзаватный (1018) уровень пиковой мощности. Максимальная мощность лазеров, с помощью которых сегодня ведутся исследования в лаборатории, имеет уровень несколько петаватт (1015). В нашей стране есть лазер с мощностью три петаватта, он построен в ИПФ РАН в Нижнем Новгороде. Но даже на уровне ста петаватт мы уже должны увидеть эффекты, связанные с «кипячением» вакуума. Это абсолютно точно», – заключил специалист.

Подробнее о световых нейросетях, специализированном фотонном вычислителе, попытках взломать ядро атомов — в интервью Сергеева «Газете.Ru».

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