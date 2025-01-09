Найден быстрый способ диагностики опасного гинекологического заболевания

HReproduction: создан первый в мире тест на эндометриоз на основе анализа крови

Австралийская медицинская компания Proteomics International объявила об успешных испытаниях первого в мире неинвазивного теста на эндометриоз, который может стать доступным уже во втором квартале 2025 года. Работа опубликована в журнале Human Reproduction (HReproduction).

Эндометриоз — это воспалительное заболевание, при котором ткань, схожая с внутренней оболочкой матки, разрастается за пределами органа, образуя болезненные поражения. Это состояние может вызывать сильную боль и снижать качество жизни. Однако диагностика эндометриоза часто занимает до семи лет, так как симптомы варьируются, сложны для измерения и нередко остаются незамеченными.

На сегодняшний день единственным способом надежной диагностики остается хирургическая лапароскопия — инвазивный и дорогостоящий метод. Новый тест под названием PromarkerEndo предлагает революционное решение: определение заболевания по анализу крови. Для его создания ученые сравнили анализы крови 749 участников. Используя алгоритмы для анализа белков в крови, они выделили группу из 10 белков, связанных с эндометриозом.

В недавнем клиническом испытании тест показал точность 99,7% при выявлении тяжелых стадий эндометриоза и более 85% при ранних стадиях заболевания. По словам гинеколога Питера Роджерса, соавтора работы, разработка является «значительным шагом к созданию точного и неинвазивного метода ранней диагностики эндометриоза».

Компания уже подала патенты на PromarkerEndo в крупнейших юрисдикциях, включая Австралию. Но для его официального внедрения требуется одобрение Управления терапевтических товаров Австралии (TGA).

Если тест пройдет необходимые проверки, он может стать первым надежным методом ранней диагностики эндометриоза без хирургического вмешательства, что изменит подход к лечению миллионов женщин по всему миру и качеству их жизни.

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