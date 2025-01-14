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Заболевание кожи связали с повышенным риском «затвердения» артерий

JAMA Dermatology: волчанка повышает риск затвердения артерий
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Wikimedia Commons

Ученые из Юго-западного медицинского центра (США) установили, что у пациентов с кожной красной волчанкой (ККВ) повышен риск атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания (АСЗ), известного как «затвердение артерий». Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Dermatology.

«Известно, что пациенты с системной красной волчанкой (СКВ) подвержены более высокому риску сердечно-сосудистых заболеваний. Однако для пациентов с кожной формой волчанки, которая обычно протекает легче, связь с серьезными сердечно-сосудистыми осложнениями ранее была менее ясна», — отметил Бенджамин Чонг, один из авторов исследования.

Хотя связь СКВ и псориаза с сердечно-сосудистыми заболеваниями давно установлена, влияние ККВ на сердце оставалось малоизученным.

Для проведения исследования ученые воспользовались базой данных IBM MarketScan, включающей данные о 306 770 взрослых пациентов старше 18 лет. В выборке рассматривались пациенты с ККВ, СКВ или псориазом на основе кодов Международной классификации болезней (МКБ-10). Участников без сопутствующих заболеваний анализировали отдельно.

Сравнение трех групп показало, что пациенты с ККВ имеют аналогичную распространенность и частоту сердечно-сосудистых заболеваний, как и пациенты с СКВ, и заметно больший риск, чем у людей с псориазом или без кожных заболеваний. Особенно высокий риск был зафиксирован у пациентов с тяжелой формой ККВ, получавших системное лечение.

По словам ученых, эти данные подчеркивают необходимость считать пациентов с ККВ группой повышенного риска развития атеросклеротических заболеваний.

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