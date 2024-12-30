Названа новая опасность для сердца, вызванная одиночеством

Китайские ученые из Тяньцзиньского университета обнаружили новый негативный фактор одиночества, влияющий на здоровье сердечно-сосудистой системы человека. Исследование опубликовано в научном журнале Biological Psychology (BioPsy).

Под одиночеством понимаются переживания из-за разрыва между желаемыми и доступными социальными контактами человека. Это состояние отражает субъективное расстройство из-за ощущения отчужденности или отсутствия поддержки со стороны. Связанное с ним чувство изоляции несет значительные последствия для психического и физического здоровья.

Помимо общего снижения благополучия, одиночество связано с повышенным риском хронических заболеваний, включая инфаркты и инсульты.

В новом исследовании задействовали 97 здоровых студентов в возрасте от 17 до 29 лет. Участникам рекомендовали воздерживаться от никотина, кофеина и спиртного в течение суток до эксперимента, а также не есть за час до начала тестов.

Добровольцы прошли испытание, призванное вызвать острый социальный стресс: пятиминутное публичное выступление, а затем задача по устному счету перед оценщиками, которые намеренно сохраняли холодный и отстраненный вид.

Пока студенты выполняли задания, ученые отслеживали вариабельность (изменения интервалов) и частоту сердечного ритма. Данные анализировались для сравнения физиологических реакций участников в исходном состоянии, в периоды стресса и восстановления.

Исследователи обнаружили, что одиночество было связано с более слабой адаптацией вариабельности сердечного ритма при социальном стрессе.

Уменьшенная вариабельность указывает на то, что автономная нервная система одиноких людей может быть менее эффективной в регулировании сердечно-сосудистых реакций в условиях стресса. Проще говоря, их тела показали меньшую гибкость в адаптации к требованиям стрессовой ситуации.

Ученые также выяснили, что этот эффект наиболее выражен у одиноких женщин, тогда как одинокие мужчины лучше адаптируются к стрессу.

Ранее исследователи нашли связь между одиночеством и высокими шансами развития деменции.