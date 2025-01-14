Спроектирован ядерный электродвигатель, который соберут прямо в космосе

NASA: модульная установка MARVL для полета на Марс будет собрана на орбите

Ученые Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США спроектировали ядерную электрическую двигательную установку, которую предполагается отправить в космос по частям и собрать воедино с помощью роботов. О проекте сообщается на официальном сайте космического агентства.

Ядерный электродвигатель представляет собой реактор, вырабатывающий электричество для ионизации газообразного топлива и создания тяги для космолета.

Такой установке необходима радиаторная решетка размером с футбольное поле. Подобную конструкцию очень сложно разместить на борту существующих ракет, а затем успешно развернуть во внеземном пространстве.

Специалисты NASA предложили решение проблемы под названием проект MARVL, или модульные сборные радиаторы для транспорта на ядерной электротяге.

Технология MARVL позволит отправлять в космос части системы любым подходящим способом, а затем собрать ее воедино в безвоздушном пространстве. Предполагается, что монтаж радиаторной решетки с жидкометаллическим теплоносителем осуществят роботы.

В NASA рассчитывают, что в будущем космические корабли с таким типом двигателей отправятся к Марсу и по другим направлениям.

Ранее ученые заявили о проблеме, способной помешать колонизации Луны человеком.