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Ученые обеспокоены проблемой, которая может возникнуть при колонизации Луны

NASA: освещение на южном полюсе Луны может помешать космическим миссиям
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NASA

Перед учеными из NASA возникла сложная задача: как обеспечить астронавтам нормальное зрение в условиях освещения, которые их ожидают на южном полюсе Луны? В этой части планеты солнечный свет никогда не поднимается выше 7° над горизонтом, создавая резкие контрасты между яркими участками и глубокими тенями. Об этом на своем интернет-портале сообщает NASA.

Человечество готовится к возвращению на Луну, уже планируя длительное пребывание там. Для постоянной базы выбран южный полюс Луны, где можно обеспечить надежную связь с Землёй, доступ к солнечному свету и залежам водяного льда. Однако на полюсе условия освещения весьма необычны. Солнце никогда не поднимается выше 7° над горизонтом, создавая экстремальные световые условия. Человеческое зрение плохо приспособлено к резким переходам от яркого света к полной темноте, что может усложнить выполнение миссий и повлиять на способность астронавтов видеть препятствия и выполнять задачи — от простых, таких как ходьба, до более сложных, например, управление луноходами.

Такое освещение требует переосмысления всех аспектов экипировки. Ученые изучает возможность внедрения новых технологий в окна и визоры шлемов, которые будут защищать глаза от солнечного света, обеспечивать видимость в тени и способствовать быстрой адаптации зрения к резким изменениям освещения.

Исследователи также выявили пробелы в существующих требованиях к системам жизнеобеспечения. Например, современные скафандры обеспечивают гибкость для движения, но не учитывают, как астронавты смогут безопасно перемещаться между яркими участками и тенями без риска потери ориентации.

Для решения этой проблемы исследователи планируют создавать физические и виртуальные симуляторы, которые помогут протестировать оборудование и подготовить экипаж к визуальным вызовам Луны. Эти разработки станут важным шагом к успешной реализации миссий программы Artemis, где видимость будет играть ключевую роль в безопасности и эффективности работы астронавтов.

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