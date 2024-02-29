Уровень рождаемости в Южной Корее обновил глобальный минимум в 2023 году

Уровень рождаемости в Южной Корее, остающийся самым низким в мире, в 2023 году упал еще ниже, сократившись с 0,78 ожидаемого ребенка на одну женщину в 2022 году до 0,72 ребенка. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные Статистического управления республики.

Это намного ниже показателя 2,1 на женщину, необходимого для поддержания стабильной численности населения, и значительно ниже показателя 1,24 в 2015 году, когда обеспокоенность по таким вопросам, как стоимость жилья и образования, была ниже в Южной Корее.

С 2018 года Южная Корея остается единственным членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) с показателем ниже 1.

В Южной Корее также сохраняется самый большой гендерный разрыв в оплате труда в ОЭСР, поскольку корейские женщины зарабатывают лишь около двух третей от суммы среднего дохода мужчин.

По словам профессора Сеульского женского университета Чон Джэхун, на женщин в Южной Корее ложится основное бремя заботы о детях, поэтому им сложно продвигаться по карьерной лестнице.

Демографический кризис Южной Кореи стал главным риском для экономического роста и системы социального обеспечения: к концу этого столетия население страны, составляющее 51 млн человек, может сократиться вдвое. Проблема связана с высокой стоимостью жилья и жизни.

Проблема низкого уровня рождаемости характерна для экономически развитых стран Восточной Азии. В Японии по результатам 2023 году количество появившихся на свет детей обновило минимальный показатель восьмой год подряд.

В Китае рождаемость в 2022 году снизилась до 1,09, что тоже стало рекордно низким показателем.

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