Ученые создали антибактериальные поверхности, безопасные для здоровых тканей

Японские ученые из Токийского столичного университета разработали наноструктурированные поверхности с сильными антибактериальными свойствами, но не мешающие росту здоровых клеток. Исследование опубликовано в научном журнале Langmuir.

Специалисты использовали анодный пористый оксид алюминия, изготовленный с помощью электрохимии в концентрированной серной кислоте.

Когда полированные алюминиевые поверхности погружаются в электрохимическую ячейку при определенных условиях, они покрываются упорядоченным массивом пористых столбиков оксида алюминия. Эти игольчатые столбики разрушают любые бактерии при контакте, повреждая их клеточные мембраны.

Исследователи также обнаружили, что обычные клеточные культуры без помех растут на пластинах из пористого оксида алюминия.

Открытие может найти применение в регенеративной медицине, где клетки культивируют в лаборатории перед введением пациентам. Если эти ткани будут заражены бактериями, это может повлечь тяжелые последствия для здоровья больного.

Ранее ученые создали покрытие, уничтожающее 99,99% бактерий иглами на поверхности.