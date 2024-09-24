Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые создали покрытие, уничтожающее абсолютное большинство бактерий

AFM: графеновый слой с микроиглами устраняет 99,99% бактерий на поверхности

close
Chalmers University of Technology/Yen Sandqvist

Шведские ученые из Технического университета Чалмерса создали графеновое покрытие с исключительными антимикробными свойствами. Оно действует против любых типов бактерий, включая устойчивые к антибиотикам. Исследование опубликовано в научном журнале Advanced Functional Materials (AFM).

Команда разработала графеновую пленку с поверхностью, покрытой вертикально стоящими хлопьями материала. Эти частицы действуют как лезвия, разрезая патогены на части.

Специалистам удалось построить частокол из микрочешуек с высоким уровнем однородности ориентации с помощью обычных магнитов.

До сих пор бактерицидные свойства графена можно было контролировать только в одном конкретном направлении: направлении потока в процессе производства.

Новый метод позволил интегрировать графеновые нанопластины в медицинские пластиковые поверхности. Эксперименты показали, что такое покрытие при соприкосновении уничтожает 99,99% бактерий.

По словам исследователей, новая технология ориентации частиц графена также может применяться в аккумуляторах, суперконденсаторах, датчиках и водостойких упаковочных материалах.

Ранее ученые создали прозрачное бактерицидное покрытие из меди для сенсорных экранов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами