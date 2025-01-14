Ученые показали новые изображения созвездия Гидры с телескопа Хаббл

Космический телескоп Hubble NASA/ESA начал год с потрясающего фото звезд и галактик в созвездии Гидры. Этот снимок демонстрирует не только ближайшие звезды Млечного Пути, но и отдаленные галактики, проливающие свет на древние времена Вселенной. Изображениями поделилось NASA.

Самыми заметными объектами на изображении являются звезды нашего Млечного Пути, их легко узнать по характерным дифракционным шипам — линиям, исходящим от ярких точек света. Один из таких объектов, расположенный у края яркой голубоватой галактики, находится на расстоянии всего 3230 световых лет от нас. Позади этой звезды расположена галактика LEDA 803211, удаленная на 622 миллиона световых лет. Ее яркое ядро и разбросанные звездные скопления отчетливо видны на изображении.

Особое внимание привлекает пара галактик в правом верхнем углу снимка. Золотистая галактика окружена почти идеальным светящимся кольцом. Это так называемое «кольцо Эйнштейна» — феномен гравитационного линзирования, предсказанный Альбертом Эйнштейном в общей теории относительности. Гравитационное поле ближней галактики искривляет и увеличивает свет далекой галактики, создавая эффект кольца. В результате мы видим галактику такой, какой она была, когда Вселенной было всего 2,5 миллиарда лет.

Изучение подобных снимков помогает астрономам понять процессы, происходившие в ранней Вселенной, и исследовать эволюцию галактик на протяжении миллиардов лет.

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