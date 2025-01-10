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Ученые показали новые фотографии северного полюса Меркурия

ESA: получены новые снимки Меркурия с космического аппарата BepiColombo
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AP

Космический аппарат BepiColombo сделал одни из самых детальных фотографий северного полюса Меркурия. Эти снимки были получены, когда аппарат приблизился к планете на расстояние всего лишь 295 километров. Изображения опубликованы на сайте Европейского космического агентства (ESA).

Космический аппарат BepiColombo был назван в честь итальянского математика Джузеппе (Бепи) Коломбо, который внес значительный вклад в миссию NASA Mariner 10 в 1970-х годах, а также в проект спутников на тросах, разработанный Итальянским космическим агентством для полетов на американских шаттлах.

На новых фотографиях, полученных с него, можно увидеть кратеры, которые всегда находятся в тени на северном полюсе, а также окружающие их вулканические равнины. BepiColombo также удалось запечатлеть крупнейший ударный кратер Меркурия, диаметр которого превышает 1 500 километров.

Этот пролет BepiColombo стал шестым сближением аппарата с Меркурием после его запуска в 2018 году. Новый маневр поможет вывести BepiColombo на траекторию, которая позволит ему войти на орбиту вокруг планеты в конце следующего года. На борту аппарата находятся два орбитальных зонда: один создан Европейским космическим агентством, другой — Японским агентством аэрокосмических исследований. Зонды будут изучать полярные области Меркурия.

Ранее ученые обнаружили странный гибрид кометы и астероида в Солнечной системе.

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