Открыт ключевой белок, отвечающий за сжигание жира в организме

Испанские ученые из Национального центра исследований рака в Мадриде и других научных учреждений открыли новый механизм сжигания бурого жира в организме. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Существуют два типа жировой ткани: белая и бурая. Белая жировая ткань в основном запасает энергию, тогда как бурый жир (его клетки имеют больше митохондрий, что придает им коричневый оттенок) отвечает за выработку тепла или термогенез, процесс, который поддерживает температуру тела. Термогенез обычно запускается холодом или другими стимулами.

Ученые выяснили, что тремогенезом управляет особый белок под названием MCJ. Он присутствует в митохондриях — клеточных центрах генерации энергии.

В ходе экспериментов группа пересадила мышам бурый жир без MCJ, за счет чего животные начали вырабатывать больше тепла и терять вес. Кроме того, особи стали более устойчивыми к связанным с ожирением болезням, таким как диабет.

Исследователи стремятся разработать терапию, которая блокировала бы этот белок у пациентов с лишним весом, но для этого им сначала необходимо выяснить, выполняет ли белок MCJ какие-либо важные функции в других тканях. Известно, что резкая потеря жира иногда может быть связана с раком.

Ранее ученые назвали эффективный метод борьбы со скоплением жира на внутренних органах.