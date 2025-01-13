Ученых озадачило таинственное вымирание некоторых видов кенгуру

Международная команда ученых поставила под сомнение популярную гипотезу о том, что диетические предпочтения стали причиной исчезновения некоторых видов короткомордых кенгуру в Австралии. Исследователи обнаружили, что рацион этих вымерших животных был гораздо более разнообразным, чем считалось ранее, что делает теорию о зависимости вымирания от ограниченного питания маловероятной. Работа опубликована в журнале Science.

Мегафауна Австралии включает в себя гигантских млекопитающих, птиц и рептилий, которые обитали на континенте в плейстоцене (2,6 млн–12 тыс. лет назад). Около 40 тысяч лет назад 90% этих крупных видов, включая дипротодонов, сумчатых львов и короткомордых кенгуру, вымерли. Причины их исчезновения остаются предметом научных споров уже много лет.

В новом исследовании ученые проанализировали микрорельеф зубов вымерших кенгуру, который отражает их рацион. Это позволило понять, какие типы пищи преобладали в рационе животных. Оказалось, что как короткомордые, так и длинномордые кенгуру практиковали смешанное питание, адаптируясь к разным условиям окружающей среды.

Ранее предполагалось, что короткомордые кенгуру были определенными растениями, и что климатические изменения привели к сокращению их пищевых ресурсов. Однако новые данные показывают, что они питались более разнообразно, что сделало их устойчивыми к изменениям среды. Некоторые виды, такие как болотный валлаби и два вида из рода Simosthenurus, действительно обладали узкоспециализированной диетой. Это подтверждает, что не все короткомордые кенгуру имели одинаковую стратегию выживания.

Исследование подчеркивает, что причины вымирания мегафауны нельзя объяснить только изменениями климата или ограниченной диетой. Вероятно, решающую роль сыграла комбинация различных факторов, включая воздействие человека.

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