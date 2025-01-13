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Названа неожиданная опасность, угрожающая психическому здоровью предпринимателей

Conversation: предприниматели подвержены высокому риску эмоционального выгорания
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Shutterstock

Ученые выяснили, что 87% владельцев малого и среднего бизнеса в последние годы испытывали проблемы с психическим здоровьем, причем у 34% диагностировано выгорание. Это состояние характеризуется эмоциональным истощением, цинизмом и снижением удовлетворения от собственной работы. Об этом сообщает портал The Conversation.

Предпринимательская деятельность является двигателем инноваций и экономического роста. Однако многие предприниматели сталкиваются с эмоциональным выгоранием из-за постоянного стресса, финансовых рисков и напряженной работы.

Главные факторы риска для предпринимателей включают долгие рабочие часы, финансовое давление, необходимость совмещать множество ролей и чувство изоляции. Даже увлеченность, которая часто движет бизнесменами, может стать ловушкой, если человек забывает о своем здоровье ради достижения целей. Эмоциональное выгорание сказывается не только на самих предпринимателях, но и на их бизнесе. Снижение продуктивности, ухудшение креативности, проблемы со здоровьем или разрыв отношений — все это может стать следствием хронического стресса.

Чтобы избежать выгорания, ученые советуют предпринимателям устанавливать границы между работой и личной жизнью, делегировать задачи и формировать круг поддержки из коллег и наставников. По их мнению, важно также менять общественное отношение к предпринимательству, смещая акцент с «культуры вечной занятости» на заботу о личном благополучии.

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