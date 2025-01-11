Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, как особенности глаз влияют на наши действия по отношению к другим людям

C&E: особенности глаз влияют на наше восприятие и поведение
close
Shutterstock

Ученые из Лейденского университета обнаружили, что изменение внешнего вида глаз может существенно влиять на наше восприятие. В ходе исследования было установлено, что изображения приматов с расширенными зрачками вызывают более положительные эмоции и побуждают людей делать больше пожертвований в их защиту. Этот эффект становится более заметным, когда радужка приматов становится ярче, что делает размер зрачков более очевидным. Работа опубликована в журнале Cognition and Emotion (C&E).

Исследование состояло из двух этапов. На первом этапе 64 участника оценивали фотографии 32 видов приматов с различной формой зрачков. Они выставляли оценки по таким критериям, как привлекательность, дружелюбие и миловидность, а также решали, сколько денег пожертвовать на охрану каждого вида. На втором 121 участник смотрел фотографии с дополнительно измененной яркостью радужки. Это позволило исследователям изучить, как комбинация яркости радужки и размера зрачков влияет на восприятие.

Оказалось, что приматы с расширенными зрачками воспринимались как более милые и дружелюбные, а пожертвования на их охрану были выше. Яркость радужки усиливала эффект: приматы с яркими радужками и расширенными зрачками получали самые высокие оценки и пожертвования. Суженные зрачки в сочетании с яркой радужкой вызывали менее благоприятные реакции.

Исследование подчеркивает, что на наше восприятие влияют детали, которые мы не осознаем. Благодаря этому люди склонны судить других по внешнему виду, что может приводить к иррациональным решениям.

«Мы подвержены влиянию внешности больше, чем думаем», — отметил ведущий автор исследования Хуан Ольвидо Переа-Гарсия.

Авторы указывают, что манипуляции с изображениями могли не полностью отразить естественные вариации. Будущие исследования могут сосредоточиться на живых взаимодействиях и изучении реакции на человеческие глаза.

Ранее ученые выяснили, что слова активизируют скрытые мозговые процессы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами