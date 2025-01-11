Стало известно, как особенности глаз влияют на наши действия по отношению к другим людям

Ученые из Лейденского университета обнаружили, что изменение внешнего вида глаз может существенно влиять на наше восприятие. В ходе исследования было установлено, что изображения приматов с расширенными зрачками вызывают более положительные эмоции и побуждают людей делать больше пожертвований в их защиту. Этот эффект становится более заметным, когда радужка приматов становится ярче, что делает размер зрачков более очевидным. Работа опубликована в журнале Cognition and Emotion (C&E).

Исследование состояло из двух этапов. На первом этапе 64 участника оценивали фотографии 32 видов приматов с различной формой зрачков. Они выставляли оценки по таким критериям, как привлекательность, дружелюбие и миловидность, а также решали, сколько денег пожертвовать на охрану каждого вида. На втором 121 участник смотрел фотографии с дополнительно измененной яркостью радужки. Это позволило исследователям изучить, как комбинация яркости радужки и размера зрачков влияет на восприятие.

Оказалось, что приматы с расширенными зрачками воспринимались как более милые и дружелюбные, а пожертвования на их охрану были выше. Яркость радужки усиливала эффект: приматы с яркими радужками и расширенными зрачками получали самые высокие оценки и пожертвования. Суженные зрачки в сочетании с яркой радужкой вызывали менее благоприятные реакции.

Исследование подчеркивает, что на наше восприятие влияют детали, которые мы не осознаем. Благодаря этому люди склонны судить других по внешнему виду, что может приводить к иррациональным решениям.

«Мы подвержены влиянию внешности больше, чем думаем», — отметил ведущий автор исследования Хуан Ольвидо Переа-Гарсия.

Авторы указывают, что манипуляции с изображениями могли не полностью отразить естественные вариации. Будущие исследования могут сосредоточиться на живых взаимодействиях и изучении реакции на человеческие глаза.

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