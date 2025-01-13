Ученые установили, что лазерный свет проходит в два раза глубже через раковые клетки

Ученые Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского установили, что ткани опухоли меньше рассеивают лазерный свет, чем здоровые. Поэтому свет лазера проникает в опухоль почти в два раза глубже. Это важно для разработки эффективных методов лазерной терапии, которая может стать более точной и безопасной. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

Для экспериментов учёные использовали модельную опухоль карциномы молочной железы у лабораторной мыши. Главный вывод — ткани опухолей молочной железы имеют меньшую способность рассеивать свет по сравнению со здоровыми тканями. Это открытие имеет большое значение: снижение рассеяния позволяет свету проникать глубже в опухоль, а это важно для таких методов лечения, как фотодинамическая и фототермическая терапия.

Свет проходит почти в два раза глубже через пораженные клетки в ключевых диапазонах спектра. Это значит, что лазеры смогут воздействовать на опухоль более эффективно, при этом меньше затрагивая здоровую ткань.

«Мы провели сравнительный анализ оптических параметров ткани здоровой молочной железы мыши и человека (на основе литературных данных) и здоровой ткани и карциномы молочной железы мыши. Такое комплексное исследование было проведено впервые. Полученные результаты позволяют надёжно дифференцировать здоровые и опухолевые ткани»,— рассказала «Газете.Ru» профессор кафедры оптики и биофотоники Элина Генина.

Лазерная терапия уже активно применяется для лечения некоторых видов рака, но её точность и эффективность часто зависят от того, насколько хорошо свет проникает в опухоль. Изучение оптических свойств тканей позволяет учёным создавать компьютерные модели, которые предсказывают, как свет будет распространяться внутри организма. В будущем это поможет врачам индивидуально подбирать параметры лазера для каждого пациента. Кроме того, исследование открывает путь к использованию наночастиц, которые могут повышать температуру опухоли, уничтожая раковые клетки, но не повреждая здоровые.

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