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В России предложили использовать КТ для оценки повреждений ветрогенераторов на Крайнем Севере

КНИТУ-КАИ: создан метод КТ-оценки повреждений ветрогенераторов на Крайнем Севере
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Richard Dorn/Global Look Press

Казанские ученые из КНИТУ-КАИ разработали метод диагностики повреждений ветрогенераторов для работы в условиях Крайнего Севера при помощи рентгеновской компьютерной томографии. Об этом «Газете.Ru» рассказали в КНИТУ-КАИ.

Новый подход позволяет точно определять внутренние дефекты конструкций, которые могут возникать из-за ударов града, кусков льда или молний. Своевременное обнаружение таких повреждений критически важно для обеспечения надежной работы ветряных установок и бесперебойного электроснабжения даже в самых отдаленных уголках Крайнего Севера и Дальнего Востока.

«В удаленных районах с повышенным потенциалом ветра перспективным является использование ветроэнергетических установок, основные конструктивные элементы которых изготавливаются из полимерных композиционных материалов. Наиболее опасным эксплуатационным дефектом таких материалов являются ударные повреждения. Они трудно обнаруживаются при визуальном осмотре, но могут существенно снижать прочность конструкции», – рассказала «Газете.Ru» ведущий специалист КНИТУ-КАИ Екатерина Кротова.

Для исследования ученые использовали фрагменты лопастей, аналогичные по структуре лопастям действующих ветрогенераторов. По ветрогенераторам наносили различные удары и затем оценивали их состояние визуально и с помощью КТ.

«Результаты исследования позволяют оценить с высокой точностью размеры и расположение ударных повреждений. Эти данные можно использовать в прочностных расчетах, что критически важно для обеспечения безопасной эксплуатации ветрогенераторов в сложных климатических условиях», – отмечает профессор кафедры машиноведения и инженерной графики КНИТУ-КАИ, доктор технических наук Виктор Митряйкин.

Ученые разработали программное обеспечение для автоматизации процесса обнаружения дефектов путем анализа результатов измерений коэффициентов ослабления рентгеновского облучения. Установлена взаимосвязь между этими коэффициентами и механическими характеристиками материала.

На основе полученных данных можно проводить расчеты прочности конструкций с повреждениями и разрабатывать технологические решения для оперативного ремонта.

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