На Западе заявили о наступающей для всего мира угрозе

Nature: повышение средней температуры на 1,5°C — тревожный сигнал для мира

Зафиксированное в 2024 году повышение средней температуры на 1,5°C стало тревожным сигналом для мира, утверждает социолог Эксетерского университета в Великобритании, изучающий климатические риски. Об этом сообщает Nature.

Он подчеркнул, что одной из опасностей роста средней температуры станет то, что люди перестанут волноваться по поводу глобального потепления. Уайтмен добавил, что в обществе может стать популярным мнение о том, что «черту перешли, и ничего не произошло».

По его словам, человечество приближается к концу, который считают зоной безопасности. Уайтмен выразил надежду, что данный вопрос будет поднят на ближайшем саммите Организации Объединенных Наций (ООН) по климату.

До этого японские ученые из Нагойского университета выяснили, что пыль из свободных от снега и льда районов Арктики может быть важным фактором изменения климата на Северном полюсе.

Новое исследование показало, что по мере потепления Арктики увеличивается количество территорий, свободных от снега и льда, что приводит к увеличению выбросов пыли.

Ранее ученые выяснили, что создание лесов в Арктике может ускорить ее таяние льдов в регионе.