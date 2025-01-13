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Ученые создали полную карту расположения белков в клетках человека

Cell: стало известно местоположение 80% белков в живых клетках
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Американские ученые из Стэнфордского университета и научной организации CZ
Biohub в Сан-Франциско составили максимально полную карту расположения белков в клетках организма. Исследование опубликовано в научном журнале Cell.

Новый метод под названием «органелльный профайлинг» фиксировал пространственную организацию белковых частиц с недоступным ранее уровнем детализации. Специалистам удалось картировать около 8000 из 10000 видов белков, составляющих клеточную структуру.

Органелльный профайлинг обнаруживает белки в органеллах (постоянных компонентах клетки), а также в жидком внутреннем пространстве и других элементах.

В ходе исследования ученые прикрепили индивидуальные молекулярные метки к 19 клеточным отсекам. Затем они использовали специальные антитела для распознавания клеточных маркеров, чтобы определить белковый состав каждого элемента с помощью масс-спектрометрии.

Эксперимент показал, что клеточные белки способны перемещаться при инфекции. Например, вызывающий простуду коронавирус OC43 меняет местоположение 633 видов белков. Эти изменения указали на потенциальный метод борьбы с вирусом за счет ослабления ферроптоза — механизма программируемого уничтожения клетки.

Исследователи продолжат искать другие примеры характерной перетасовки белков как при вирусных инфекциях, так и при болезни Альцгеймера.

Ранее ученые нашли новый белок, замедляющий старение клеток.

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