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Найдена универсальная генетическая «подпись» распространения рака

Molecular Cancer: 177 общих генов участвуют в развитии нескольких видов рака
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Shutterstock

Исследователи из Университета Южной Дании выявили универсальную генетическую «подпись» из 177 генов, наличие которой характерно для различных метастазирующих (распространяющихся на другие органы) видов рака. Результаты исследования опубликованы в журнале Molecular Cancer.

Лабораторный анализ более 200 образцов опухолевой ткани шести типов рака с использованием технологии секвенирования одноклеточной РНК (scRNA-seq) позволил изучить поведение отдельных клеток в метастатических и неметастатических опухолях. Исследование выявило ключевые гены и препараты, влияющие на процесс метастазирования.

Всего в генетическую «подпись», позволяющую прогнозировать вероятность метастазирования рака, вошли 177 генов. Два гена оказались особенно важны. Первый — SP1, способствует метастазированию, усиливая подвижность и «агрессивность» раковых клеток, в то время как второй — KLF5 подавляет этот процесс, помогая организму бороться с болезнью.

По словам профессора Виджая Тивари, соавтора исследования, открытие этих генов может сыграть решающую роль в создании методов лечения, которые позволят остановить метастазы еще до того, как они станут опасными для жизни.

Полученные результаты открывают новые возможности для ранней диагностики и разработки универсальных методов лечения, учитывающих общие генетические факторы. По мнению ученых, понимание ключевых генетических триггеров позволяет надеяться на снижение показателей летальности заболевания и облегчение бремени болезни для пациентов и их семей.

Ранее ученые создали вещества, обладающие противораковыми свойствами.

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