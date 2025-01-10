Найдена универсальная генетическая «подпись» распространения рака

Исследователи из Университета Южной Дании выявили универсальную генетическую «подпись» из 177 генов, наличие которой характерно для различных метастазирующих (распространяющихся на другие органы) видов рака. Результаты исследования опубликованы в журнале Molecular Cancer.

Лабораторный анализ более 200 образцов опухолевой ткани шести типов рака с использованием технологии секвенирования одноклеточной РНК (scRNA-seq) позволил изучить поведение отдельных клеток в метастатических и неметастатических опухолях. Исследование выявило ключевые гены и препараты, влияющие на процесс метастазирования.

Всего в генетическую «подпись», позволяющую прогнозировать вероятность метастазирования рака, вошли 177 генов. Два гена оказались особенно важны. Первый — SP1, способствует метастазированию, усиливая подвижность и «агрессивность» раковых клеток, в то время как второй — KLF5 подавляет этот процесс, помогая организму бороться с болезнью.

По словам профессора Виджая Тивари, соавтора исследования, открытие этих генов может сыграть решающую роль в создании методов лечения, которые позволят остановить метастазы еще до того, как они станут опасными для жизни.

Полученные результаты открывают новые возможности для ранней диагностики и разработки универсальных методов лечения, учитывающих общие генетические факторы. По мнению ученых, понимание ключевых генетических триггеров позволяет надеяться на снижение показателей летальности заболевания и облегчение бремени болезни для пациентов и их семей.

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