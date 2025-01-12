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Назван эффективный метод борьбы с тревожностью без антидепрессантаов

Nature Medicine: VR-терапия снижает тревожность эффективнее антидепрессантов
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Ученые из Мюнхенского института нейропсихиатрии установили, что использование виртуальной реальности (VR) для лечения тревожного расстройства по эффективности превосходит применение антидепрессантов. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Medicine.

В эксперименте приняли участие 412 пациентов в возрасте от 18 до 45 лет. Ученые сравнили эффективность VR-терапии и медикаментозного лечения с использованием селективных ингибиторов обратного захвата серотонина. Результаты показали, что у 78% пациентов, использовавших VR, уровень тревожности снизился на 64%, тогда как в группе, принимавшей лекарства, улучшения достигли лишь 41% участников.

Участники экспериментальной группы проходили 30-минутные сеансы в виртуальной реальности с использованием специально разработанных программ. Контрольная группа получала стандартные дозы антидепрессантов. Состояние обеих групп тщательно отслеживалось на протяжении шести месяцев.

«Виртуальная реальность позволяет создать безопасное пространство для работы с травмирующими ситуациями. Мозг воспринимает виртуальный опыт как реальный, но при этом человек полностью контролирует происходящее», — подчеркивают авторы исследования.

Ученые уверены, что VR-терапия может стать революционным инструментом в лечении тревожных расстройств, открывая новые горизонты в нейропсихиатрии.

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