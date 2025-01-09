Найден новый метод борьбы с навязчивыми мыслями и действиями

Ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения обнаружили, что лекарства, относящиеся к группе глутаматергических препаратов (медикаментов, воздействующих на работу нейромедиатора глутамата), демонстрируют высокую эффективность в лечении обсессивно-компульсивного расстройства. Работа опубликована в журнале JAMA Network Open.

Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) — это психическое заболевание, которое характеризуется навязчивыми мыслями или действиями. Оно затрагивает примерно 2-3% населения и может вызывать значительные трудности в повседневной жизни.

Навязчивые мысли могут проявляться как тревожные, нежелательные образы, идеи или побуждения, которые вызывают сильное напряжение. Например, некоторые люди испытывают глубокий страх загрязнения, что приводит к повторяющимся и повторяющимся ритуалам очищения. Другие могут быть одержимы агрессивными мыслями, хотя и не стремятся действовать в соответствии с ними.

Компульсии представляют собой повторяющиеся действия, которые направлены на снижение тревожности. Люди могут совершать одно и то же действие, например, мыть руки или проверять замки, чтобы избежать потенциальной опасности.

Стандартные методы лечения ОКР включают препараты, такие как селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС) и кломипрамин, а также когнитивно-поведенческую терапию. Однако около 60% пациентов не получают полного облегчения симптомов, что указывает на необходимость альтернативных терапевтических подходов.

Недавние исследования показали, что нарушения в работе глутамата (особого вещества, которое помогает клеткам мозга взаимодействовать между собой) могут быть одной из причин ОКР. Это вызвало интерес к изучению глутаматергических препаратов в качестве альтернативных или дополнительных методов лечения.

Глутаматергические препараты — это класс медикаментов, воздействующих на работу нейромедиатора глутамата в мозге. Эти препараты регулируют активность рецепторов глутамата, что повышает синаптическую пластичность и возбудимость нейронов, улучшая коммуникацию клеток мозга.

Исследователи проанализировали данные 1,369 пациентов. Результаты показали, что глутаматергические препараты значительно уменьшают тяжесть симптомов ОКР. При этом несмотря на положительные результаты, ученые подчеркивают необходимость дальнейших исследований с большими выборками и анализом дозозависимых эффектов.

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