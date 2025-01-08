Магнитное поле Луны существовало вдвое дольше, чем думали ученые

SciAdv: Луна обладала магнитным полем около 2 млрд лет назад

Группа ученых из Университета Китайской академии наук обнаружила доказательства существования слабого магнитного поля на Луне примерно вдвое дольше, чем предполагали предыдущие изыскания. Исследование опубликованном в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Сегодня природный спутник нашей планеты лишен магнитного поля, однако в прошлом оно присутствовало за счет термомеханической конвекции глубоко в недрах небесного тела. Предыдущие анализы лунных пород показали, что Луна обладала магнитным полем около 4 млрд лет назад.

В новом исследовании команда изучила образцы реголита (лунного грунта), доставленные на Землю китайским зондом «Чанъэ-5» в 2020 году.

Тестирование проб обнаружило, что примерно 2 млрд лет назад, то есть в средние годы ее существования, у Луны было магнитное поле величиной от 2000 до 4000 нанотесла (нТл). Для сравнения, на Земле общая напряженность магнитного поля варьируется от 22 тыс. до 67 тыс. нТл.

Открытие предполагает, что под поверхностью Луны расплавленный материал существовал гораздо дольше, чем считалось ранее. Также возможно, что лунный вулканизм сохранялся более длительное время, а в затененных регионах спутника могло быть больше замерзшей воды.

Магнитное поле способно защитить воду на поверхности от солнечного ветра, предотвращая ее превращение в другие вещества.

Ранее орбитальные взрывы помогли ученым раскрыть секрет движения северных сияний.