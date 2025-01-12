Названа новая опасность потребления готовых блюд

Потребление фабричных продуктов и готовой еды повышает риск летального исхода инфаркта, инсульта и болезни Паркинсона. Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet Regional Health — Europe.

В исследовании приняли участие 400 тысяч человек в возрасте от 35 до 74 лет. Ученые сосредоточились на анализе рациона участников и количестве потребляемых ультра-обработанных пищевых продуктов (UPF). В эту категорию входят готовые блюда, фастфуд, снеки и сладкие напитки.

Результаты 16-летнего наблюдения за испытуемыми показали, что у активных потребителей готовых блюд и другой пищи, содержащей много жиров, сахара и пищевых добавок, вероятность летального исхода в связи с болезнью Паркинсона была повышена на 25%. Любители нездоровой пищи также примерно на 10% реже выживали после инсульта или сердечного приступа.

Дополнительно было установлено, что употребление большого количества ультра-обработанной еды повышало общий риск преждевременного ухода из жизни на 4%.

Ученые объяснили, что готовая еда, фастфуд, магазинные торты, печенье и колбасные изделия, как правило, проходят несколько этапов промышленной обработки, которые меняют изначальную физическую структуру пищевого сырья и повышают скорость усвоения таких продуктов организмом.

Их употребление повышает уровень сахара в крови, препятствует эффективному достижению насыщения и вредит микробиому кишечника — сообществу «дружественных» бактерий, которые помогают поддерживать здоровье человека.

Пищевые добавки, такие как подсластители, модифицированные крахмалы, загустители и эмульгаторы, также связывают с воспалением кишечника и гормональными реакциями, которые могут повышать риск сердечного приступа и инсульта.

Ранее употребление сладостей оказалось полезнее для сердца, чем отказ от сахара.