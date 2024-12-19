Употребление сладостей оказалось полезнее для сердца, чем отказ от сахара

FPH: редкий десерт может быть полезнее для сердца, чем полный отказ от сахара

Ученые из Лундского университета Швеции выявили интересную закономерность: потребление сахара связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, но редкие сладкие угощения, такие как пирожные или шоколад, могут снизить этот риск по сравнению с полным отказом от сахара. Работа опубликована в журнале Frontiers in Public Health (FPH).

Исследователи изучили данные о состоянии здоровья и образе жизни 69 705 человек в возрасте от 45 до 83 лет в период с 1997 по 2019 год. Ученые планировали узнать, сколько добавленного сахара употребляют испытуемые и в каком состоянии находится их сердечно-сосудистая система. Добавленный сахар был разделен на три категории: сладкие топпинги (например, мед), обычные сладости и сладкие напитки.

Данные об употреблении этих категорий были сопоставлены с семью типами сердечно-сосудистых заболеваний, включая инсульты и инфаркты. Наибольший риск для здоровья был выявлен у людей, которые часто употребляли сладкие напитки, в то время как редкие угощения сладостями были связаны с меньшим риском сердечно-сосудистых проблем.

«Жидкие» сахара, такие как газированные напитки, дают меньшее чувство насыщения, что может привести к перееданию. С другой стороны, десерты часто ассоциируются с социальными событиями и моментами расслабления, что может положительно влиять на здоровье сердца. Например, перерывы на кофе с выпечкой предполагают не только потребление сахара, но и общение и отдых», — сообщила эпидемиолог Сюзанна Янзи, руководитель исследования.

Исследование носит наблюдательный характер и не доказывает причинно-следственные связи. Оно также не учитывает другие аспекты, связанные с потреблением сахара, такие как здоровье зубов или связь с ожирением.

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