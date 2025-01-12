Создан необычный метод лечения рака простаты с помощью пара

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе разработали инновационный метод уничтожения раковых клеток простаты с помощью сфокусированного водяного воздействия. Результаты исследования опубликованы на портале NCBI (National Center for Biotechnology Information).

Новый метод предназначен для пациентов с локализованными опухолями, которые не распространились на другие органы. Традиционные методы лечения, такие как хирургическое вмешательство или лучевая терапия, хотя и эффективны, часто сопровождаются побочными эффектами.

Простата расположена в области, насыщенной нервами и мышцами, отвечающими за контроль мочеиспускания и эрекцию. Из-за этого риск повреждения здоровых тканей приводит к таким осложнениям, как импотенция, недержание мочи и нарушение работы кишечника.

Новая методика предполагает использование целенаправленного воздействия тепла через потоки водяного пара, чтобы разрушить раковые клетки. Перед процедурой врачи проводят магнитно-резонансную томографию (МРТ) для точного определения расположения опухоли, а затем вводят катетер через уретру. С помощью тонкой иглы в опухоль подается 10-секундный поток пара. Воздействие может повторяться несколько раз для полного уничтожения раковых клеток.

Считается, что терапия водяным паром более мягко воздействует на организм по сравнению с традиционными методами. Она проводится амбулаторно, не требует госпитализации и обычно ограничивается одним сеансом, в отличие от лучевой терапии, которая включает несколько процедур.

Сейчас клинические испытания проходят в 30 больницах и медицинских центрах США. На данный момент успешно проведено более 180 процедур. После завершения лечения состояние пациентов будет отслеживаться в течение пяти лет. В случае успешного завершения терапии и достижения стойкой ремиссии новый метод лечения может стать частью клинической практики.

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