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Назван напиток, защищающий от рака кишечника

Nature: ежедневный стакан молока снижает риск развития рака кишечника
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Linnea Rheborg/Global Look Press

Ученые из Оксфордского университета обнаружили, что употребление молока может защитить здоровье кишечника и снизить риск развития колоректального рака на 14%. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Исследование охватило более полумиллиона женщин среднего и старшего возраста, проживающих в Европе. Анализ их рациона показал, что потребление молочных продуктов, таких как молоко и йогурт, отрицательно коррелирует с развитием колоректального рака. Ученые отметили, что среди 97 изученных видов пищи молочные продукты оказывали самый выраженный противораковый эффект.

Полезное воздействие связывают с кальцием, содержащимся в этих продуктах. В частности, было установлено, что ежедневное потребление 300 граммов кальция снижает риск на 17%. Исследователи также предполагают, что источниками кальция, способствующими снижению риска, могут быть не только молочные продукты, но и соя.

Ученые подчеркнули, что, хотя молоко и кальций могут снизить риск развития рака, существуют и другие факторы питания, потенциально провоцирующие его развитие. Например, ежедневное употребление двух стандартных порций спиртных напитков (под порцией подразумевается от восьми до 13 г чистого алкоголя) увеличивает риск на 15%, а 30 граммов красного или обработанного мяса — на 8%.

Авторы отмечают, что роль кальция в профилактике онкологических заболеваний кишечника требует дальнейших исследований. Однако имеющиеся данные подчеркивают важность сбалансированного питания для снижения риска рака, особенно в условиях растущей мировой заболеваемости.

Ранее ученые «заставили» раковые клетки атаковать самих себя.

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