Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Нанопластик бьет по мозговым центрам мотивации и настроения, выяснили ученые

Neuroscience: пластиковые частицы нарушили нейронные связи в мозге мышей
close
Shutterstock

Южнокорейские ученые из Католического университета Тэгу обнаружили негативное влияние фрагментов нанопластика на мозговые структуры, отвечающие за производство дофамина. Исследование опубликовано в научном журнале Neuroscience.

Дофамин — ключевой нейромедиатор, от уровня которого зависит мотивация, настроение и социальное поведение. Нанопластики представляют собой полимерные частицы размером менее 1000 нанометров. Известно, что они могут проникать через различные биологические барьеры и накапливаться в организме.

Команда исследовала здоровье самцов мышей, которые подвергались воздействий нанопластика на стадии эмбриона, после рождения, в детском, подростковом и взрослом возрасте. Специалисты провели поведенческие тесты и измерили активность в дофаминовых центрах мозга животных.

Анализ показал, что время воздействия пластика играет решающую роль в определении его последствий. Особенно заметно это проявилось у особей, на которых загрязнение повлияло в конце беременности и начале взрослой жизни. Грызуны продемонстрировали снижение социальной узнаваемости и увеличение тревожного поведения. Например, попадание в новую среду вводило их в ступор.

Также выяснилось, что у обработанных нанопластиком мышей была нарушена нейронная активность в префронтальной коре и миндалевидном теле. Эти мозговые области связаны с дофамином.

Между тем, у мышей, подвергшихся воздействию в середине беременности, наблюдалось снижение двигательной активности, а у мышей, подвергшихся воздействию в подростковом возрасте, наблюдалась повышенная нейронная активность, но существенных изменений в поведении не наблюдалось.

Ранее ученые нашли связь между микропластиковым загрязнением, бесплодием и развитием рака прямой кишки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами