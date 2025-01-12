Нанопластик бьет по мозговым центрам мотивации и настроения, выяснили ученые

Южнокорейские ученые из Католического университета Тэгу обнаружили негативное влияние фрагментов нанопластика на мозговые структуры, отвечающие за производство дофамина. Исследование опубликовано в научном журнале Neuroscience.

Дофамин — ключевой нейромедиатор, от уровня которого зависит мотивация, настроение и социальное поведение. Нанопластики представляют собой полимерные частицы размером менее 1000 нанометров. Известно, что они могут проникать через различные биологические барьеры и накапливаться в организме.

Команда исследовала здоровье самцов мышей, которые подвергались воздействий нанопластика на стадии эмбриона, после рождения, в детском, подростковом и взрослом возрасте. Специалисты провели поведенческие тесты и измерили активность в дофаминовых центрах мозга животных.

Анализ показал, что время воздействия пластика играет решающую роль в определении его последствий. Особенно заметно это проявилось у особей, на которых загрязнение повлияло в конце беременности и начале взрослой жизни. Грызуны продемонстрировали снижение социальной узнаваемости и увеличение тревожного поведения. Например, попадание в новую среду вводило их в ступор.

Также выяснилось, что у обработанных нанопластиком мышей была нарушена нейронная активность в префронтальной коре и миндалевидном теле. Эти мозговые области связаны с дофамином.

Между тем, у мышей, подвергшихся воздействию в середине беременности, наблюдалось снижение двигательной активности, а у мышей, подвергшихся воздействию в подростковом возрасте, наблюдалась повышенная нейронная активность, но существенных изменений в поведении не наблюдалось.

Ранее ученые нашли связь между микропластиковым загрязнением, бесплодием и развитием рака прямой кишки.