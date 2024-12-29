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Маск отреагировал на новость о российской ядерной установке на Луне

Маск счел интересным появление на Луне ядерной установки России в 2030-е годы
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Thomas Campbell/NASA

Сведения о том, что российская ядерная установка может появиться на Луне уже в 2030-е годы, являются интересными. Об этом в соцсети X (бывшая Twitter) заявил американский бизнесмен Илон Маск.

Такое мнение бизнесмен высказал, комментируя пост издания RT, которое в соцсети на английском языке сообщило, что с 2033 по 2035 году на Луне может появиться ядерная установка России. Агентство сослалось на данные «Роскосмоса».

«Интересно», - написал Маск.

В мае гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил о начале разработки ядерной энергетической установки, которую Россия собирается отправить на Луну в 2033-2035 годах для совместной с Китаем научной лунной станции.

Кроме того, Борисов отмечал, что прототип ядерного буксира «Зевс», с помощью которого Россия будет активно осваивать дальний космос в течение пары десятилетий, планируют создать к 2030 году.

Он назвал проект очень амбициозным, отметив, что РФ имеет одни из лучших компетенций в области ядерной и космической энергетики.

Глава компании также рассказал, что станция «Луна-26» доберется до спутника Земли за 22 дня, чтобы избежать проблемы, из-за которой прервалась запущенная в прошлом году миссия «Луна-25». Новая траектория полета позволит исключить возможные нюансы и отработать всю аппаратуру, ответственную за функционирование миссии.

Ранее в Роскосмосе рассказали, когда человечество доберется до Марса.

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