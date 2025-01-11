Стало известно, когда начнется новый набор в отряд космонавтов Роскосмоса

ЦПК им. Гагарина может начать новый набор в отряд космонавтов в 2026 году

Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Ю. А. Гагарина может начать новый набор в отряд космонавтов Роскосмоса в начале 2026 года. Об этом в интервью ТАСС сообщил начальник ЦПК Максим Харламов.

По его словам, конкретная дата еще не определена, поскольку она будет зависеть от программы пилотируемых полетов.

«Предварительно можно сказать, что в начале 2026 года мы готовы начать набор с тем прицелом, чтобы через год приступить к подготовке новых кандидатов», — сказал Харламов.

С 10 июля по 20 декабря 2023 года проходил предыдущий — четвертый — набор в отряд космонавтов Роскосмоса. Эксперты отобрали четырех кандидатов — Эльчина Вахидова, Владимира Ворожко, Александра Жеребцова и Анастасию Бурчуладзе. Осенью они начали общекосмическую подготовку, которая продлится два года. Начальник ЦПК отметил, что кандидаты сдали первые экзамены и хорошо себя проявили.

Также в интервью Харламов сообщил, что космонавты Роскосмоса Олег Артемьев и Олег Платонов могут стать членами экипажей американских кораблей Crew Dragon в рамках программы перекрестных полетов на Международную космическую станцию (МКС), которую Россия и США продлили до 2026 года. По словам начальник ЦПК, сейчас очередной этап подготовки к полету на Dragon проходит космонавт Кирилл Песков.

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