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Врач рассказал, как новогодние праздники влияют на секс у женщин

Врач Шакирова: новогодние праздники могут вызвать проблемы с оргазмом у женщин

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После новогодних праздников женщины могут столкнуться со сниженной чувствительностью и половым влечением, а также с трудностями достижения оргазма. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-уролог многопрофильной клиники им. Н. И. Пирогова и Северо-Западного медицинского центра Резеда Шакирова.

Небольшие дозы алкоголя могут способствовать расслаблению, раскрепощению и повышению либидо. Однако чрезмерное употребление замедляет нервные реакции, снижает чувствительность и может вызвать проблемы с достижением оргазма.

«Порой под воздействием алкоголя трудно отследить, возникло ли «физиологическое возбуждение», выделилось ли достаточное количество естественной смазки. Слизистая влагалища при недостаточном возбуждении может легко травмироваться, что может привести к возникновению инфекций (бактериальный вагиноз, молочница, цистит). А при длительном употреблении алкоголь нарушает гормональный баланс, снижая уровень эстрогена, который играет ключевую роль в поддержании здоровья половой системы женщины», — рассказала Шакирова.

Праздничная пища также сказывается на здоровье женщин: избыточное потребление сахара и жиров вызывает скачки инсулина и приводит к накоплению жировой массы. Это может повлиять на уровень эстрогена, так как жировая ткань участвует в его синтезе.

«У женщин последствия недосыпа также проявляются в снижении полового влечения. Уменьшение физической активности тоже вредит настроению и сексуальному влечению. Кроме того, переедание, алкоголь, недосып и стресс ослабляют иммунную систему. У мужчин и женщин это может привести к обострению хронических заболеваний, инфекциям мочеполовой системы и общему ухудшению здоровья», — рассказала врач.

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