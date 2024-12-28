Как самостоятельно облегчить симптомы цистита, рассказала врач

Чтобы облегчить симптомы цистита, следует пить больше воды и отказаться от кофе, цитрусовых, острых блюд и алкоголя, рассказала «Газете.Ru» врач-уролог клиники DocMed Анастасия Кортышкова.

Цистит представляет собой воспалительное заболевание мочевого пузыря, характеризующееся дизурическими расстройствами, такими как частое и болезненное мочеиспускание, а также болевой синдром в надлобковой зоне. При появлении симптомов заболевания необходимо обратиться к врачу-урологу для получения профессиональной консультации и лечения. Однако есть несколько способов, которые помогут облегчить симптомы до визита к специалисту.

«Пейте больше воды. Увеличение потребления жидкости поможет разбавить мочу и уменьшить раздражение мочевого пузыря. Старайтесь пить не менее 2–3 литров воды в день. Это поможет увеличить частоту мочеиспускания и предотвратить накопление бактерий в мочевом пузыре. Избегайте раздражающей пищи и напитков. Кофе, цитрусовые, острые блюда и алкоголь — всё это может усиливать жжение и боль. Временно откажитесь от этих продуктов, давая своему организму возможность восстановиться», — рассказала врач.

Горячие ванны, грелка, баня или сауна помогают снять напряжение, однако тепло лишь усилит кровообращение в пораженных областях, способствуя распространению воспаления. Лучше временно воздержаться от таких процедур.

«Если нет возможности обратиться к врачу, рекомендуется самостоятельно принять антибактериальный препарат — Фосфомицин (Монурал). В дозировке 3 грамма однократно, или Нитрофурантоин по 100 мг три раза в день в течение 5–7 дней- при отсутствии аллергических реакций и противопоказаний. Эти препараты эффективны в 90% случаев острого цистита и обычно приводят к улучшению состояния через 72 часа», – рассказала врач.

Если эпизоды цистита повторяются более трёх раз в году или дважды за последние шесть месяцев, следует обратиться к урологу для подбора индивидуальных мер профилактики.

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