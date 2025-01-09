Приматы могут «предугадывать» вкус еды, выяснили ученые

Исследование Национального Колумбийского университета показало, что орангутаны обладают уникальной способностью предугадывать вкусовые характеристики новой пищи — навыком, ранее считавшимся исключительно человеческим. Результаты опубликованы в журнале Behavioral Sciences Quarterly (BSQ).

Эксперимент проводился с участием 12 человек и борнейского орангутана по имени Матео, обитающего в заповеднике Санта-Марта. Испытуемым предложили различные сочетания соков из экзотических фруктов, таких как маракуйя, гуава, питахайя и тамаринд.

Ученые обнаружили, что Матео мог определять наиболее приятные вкусовые комбинации с точностью 87%, практически не уступая людям.

«Этот феномен доказывает, что когнитивные способности приматов значительно сложнее, чем мы полагали ранее», — отметил руководитель исследования доктор Рамиро Эскобар из Национального Колумбийского университета.

Способность предугадывать вкус пищи, по словам ученых, является важным эволюционным механизмом, который помогает животным избегать потенциально опасных продуктов.

«Наши результаты меняют представления о границах мышления животных и подчеркивают сходство между человеком и приматами», — добавил Эскобар.

Исследователи планируют продолжить эксперименты, изучая аналогичные способности у других человекообразных приматов. Эти работы обещают расширить знания о когнитивных процессах и эволюции, а также укрепить понимание связи между человеком и природой.

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