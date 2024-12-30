Ученые выяснили, почему нельзя награждать и наказывать ребенка с помощью еды

Американские ученые из Университета Северной Флориды узнали истоки такого расстройства пищевого поведения, как заедание стресса. Оно оказалось связано с практикой принудительного питания в детстве. Исследование опубликовано в научном журнале Appetite.

Борьба с негативными эмоциями с помощью еды может привести к проблемам с весом или расстройствам пищевого поведения в более позднем возрасте. Известно, что принудительное кормление детей способно вызывать эмоциональное переедание, однако механизмы этой связи оставались неясными.

В новом исследовании задействовали 221 мать детей в возрасте четырех и пяти лет. Участницы заполнили анкеты, оценив свои методы кормления и пищевое поведение ребенка.

Ученые оценили четыре практики кормления: использование еды в качестве утешения, использование еды как награды (и лишние ее для наказания), предложение еды в эмоционально напряженных ситуациях и использование еды для поощрения или пресечения определенного поведения.

Исследователи обнаружили, что все четыре принудительные пищевые практики были связаны с более слабой эмоциональной регуляцией у детей.

Слабая эмоциональная регуляция, в свою очередь, была связана с повышенным эмоциональным перееданием.

Результаты подтверждают идею о том, что использование еды в качестве инструмента для управления эмоциями может научить детей полагаться на еду как на механизм преодоления вместо того, чтобы развивать более адаптивные стратегии для управления своими чувствами.

Ранее ученые выяснили, почему некоторые дети привередливы в еде.