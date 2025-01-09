Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые рассказали, какой сок помогает контролировать вес

Nutrients: сок бузины помогает контролировать вес и улучшать обмен веществ
close
Depositphotos

Исследование под руководством Университета штата Вашингтон показало, что ежедневное употребление сока бузины способствует улучшению обмена веществ, снижению уровня сахара в крови и повышению способности организма к жиросжиганию. Результаты опубликованы в журнале Nutrients.

В эксперименте приняли участие 18 взрослых с избыточным весом. В течение недели участники употребляли либо 12 унций (340 граммов) сока бузины, либо плацебо с аналогичными вкусовыми и визуальными характеристиками. Результаты исследования показали, что сок бузины значительно улучшает состав микробиома кишечника, увеличивая количество полезных бактерий и снижая уровень вредных.

Кроме того, сок бузины снизил уровень глюкозы в крови в среднем на 24%, а уровень инсулина — на 9%. Эти изменения свидетельствуют об улучшении толерантности к глюкозе и способности организма перерабатывать углеводы. Также было зафиксировано увеличение окисления жиров, что указывает на повышение способности организма расщеплять жирные кислоты после приема пищи и во время физической активности.

Исследователи связывают положительные эффекты с высоким содержанием в бузине антоцианов — растительных соединений, обладающих противовоспалительными, противодиабетическими и противомикробными свойствами.

Ученые планируют продолжить исследования, чтобы подтвердить полученные результаты в долгосрочных клинических испытаниях и изучить дополнительные преимущества бузины для здоровья.

Ранее были названы самые полезные фрукты и ягоды.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами