Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые выяснили, почему птицы издают так много разных звуков

PRSB: среда обитания влияет на разнообразие звуков птиц
close
Freepik

Ученые из Университета Висконсина-Мэдисона провели первое в мире глобальное исследование, чтобы разобраться, какие факторы влияют на разнообразие звуков, которые издают птицы. В исследовании использовались более 100 000 записей птичьих звуков со всего мира. Работа опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences (PRSB).

Исследование показало, что птицы, обитающие в шумных экосистемах, таких как прибрежные районы с быстрыми водоемами, обычно издают более высокие звуки, чтобы их не заглушал окружающий шум. Кроме того, было обнаружено, что птицы, живущие в одних и тех же широтах, имеют схожие звуки. Это свидетельствует о важной роли географического положения в эволюции птичьих песен.

Также было подтверждено, что размер тела и форма клюва оказывают влияние на издаваемые звуки: маленькие птицы склонны издавать более высокие звуки, в то время как более крупные — низкочастотные. Более того, ученые обнаружили, что маленькие птицы могут издавать звуки в более широком частотном диапазоне, что помогает им выжить.

Высокие частоты позволяют птицам общаться с сородичами, а низкие могут маскировать их от хищников, создавая иллюзию более крупного размера.

По мнению ученых, открытие может быть полезным для изучения звуковых ландшафтов, которые активно используются в экологических исследованиях. Например, если в тропиках отсутствуют низкочастотные звуки, это может указывать на активную охоту на крупных птиц.

В дальнейшем ученые планируют изучить, как птицы могут изменять не только частоту, но и время своих песен, чтобы адаптироваться к фоновым шумам природы.

Ранее китайский ученый назвал новые виды пауков в честь популярных песен.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами