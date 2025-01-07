Китайский ученый назвал новые виды пауков в честь популярных песен

Профессор Ми Сяоци из Университета Тунжэнь (провинция Гуйчжоу, Китай) открыл 16 новых видов пауков и дал им имена в честь хитов популярного тайваньского исполнителя Джея Чоу. Результаты опубликованы в журнале Zoological Research: Diversity and Conservation (ZooResearch).

Одним из видов стал Cyclosa xingqing sp. nov., или «Паук Звездное Настроение», названный в честь трека «Starry Mood» из дебютного альбома Чоу 2000 года. «Паук Извини», пушистый паук коричневого и белого цвета, назван в честь композиции из альбома «Common Jasmine Orange» (2004), признанного самым продаваемым альбомом в Китае и вошедшим в Книгу рекордов Гиннеса.

Особый интерес у ученого вызвал «Паук Секретный Код» (2,36 мм), получивший название по песне из альбома «The Eight Dimensions». Этот вид отличается желтовато-коричневым окрасом и плетет тонкие паутины.

Ми Сяоци, большой поклонник Чоу со студенческих лет, отметил:

«Называя пауков в честь песен Джея Чоу, я хотел сделать научные исследования ближе к людям. Надеюсь, это привлечет внимание к науке и экологии.»

После публикации статьи в декабре 2024 года, хэштег о ней на китайской платформе Weibo набрал более 26 миллионов просмотров. Пользователи уже прозвали профессора Ми «преданным фанатом».

Джей Чоу, которого называют королем Mandopop, вдохновил не только биологов. В 2011 году астрономы из Тайваня назвали астероид в его честь.

Теперь пауки из китайской провинции Юньнань станут еще одним необычным напоминанием о творчестве Чоу и важности сохранения биологического разнообразия.

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