Найден ген, влияющий на развитие аутизма

Исследователи из Калифорнийского университета в Риверсайде во главе с нейробиологом Виджи Санхакумар обнаружили, что ген neuropilin2 играет ключевую роль в формировании нейронных цепей мозга и может быть связан с развитием аутизма и эпилепсии. Работа опубликована в журнале Molecular Psychiatry.

Ген под названием neuropilin2 играет важную роль в правильной работе мозга, регулируя, как клетки мозга взаимодействуют друг с другом. Этот ген помогает нейронам (клеткам мозга) двигаться в нужные места и формировать связи между собой, что важно для нормальной работы нервной системы.

Существует два типа нейронов — возбуждающие и ингибиторные. Возбуждающие нейроны активируют другие клетки, а ингибиторные нейроны, наоборот, сдерживают их активность. Когда баланс между этими нейронами нарушается, это может привести к различным заболеваниям. Например, такие нарушения часто встречаются при аутизме и эпилепсии, где нарушается поведение и могут возникать припадки.

Чтобы понять, как работает ген neuropilin2, ученые создали компьютерную модель мышей, у которых этот ген был выключен в ингибиторных нейронах. Они наблюдали, что при его отсутствии нейроны не могли нормально мигрировать, что привело к проблемам с социальным взаимодействием и повышенному риску эпилептических припадков.

Профессор Санхакумар пояснила, что изучение работы этого гена открывает новые перспективы для разработки методов лечения. Если заболевания, такие как аутизм или эпилепсия, будут диагностированы на ранней стадии, можно будет воздействовать на ключевые этапы развития нейронов, чтобы смягчить или предотвратить симптомы.

Кроме того, ученая отметила, что понимание того, как формируются нейронные связи, поможет не только в лечении аутизма и эпилепсии, но и других расстройств, таких как синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и шизофрения.

Ранее ученые назвали количество людей с расстройствами аутического спектра на Земле.