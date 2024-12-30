Ученые назвали количество людей с расстройствами аутического спектра на Земле

LanPsy: во всем мире насчитывается около 62 млн человек с аутизмом

Австралийские ученые из Университета Квинсленда оценили глобальную распространенность расстройств аутического спектра (РАС). Исследование опубликовано в научном журнале The Lancet Psychiatry (LanPsy).

Команда проанализировала научные данные и обнаружила, что в 2021 году во всем мире насчитывалось около 61,8 млн человек с диагностированным РАС.

Распространенность данных расстройств составила 788,3 на 100 тыс. человек. Это эквивалентно 1064,7 и 508,1 мужчины и женщины с РАС на 100 тыс. мужчин и женщин соответственно.

В глобальном масштабе аутизм стал причиной потери 11,5 млн лет жизни с поправкой на инвалидность.

По словам специалистов, для людей моложе 20 лет расстройства аутического спектра вошли в первую десятку основных причин нефатального бремени для здоровья.

«Мы надеемся, что это исследование послужит основой для будущих изысканий и политических вмешательств, чтобы основные заинтересованные стороны работали над тем, чтобы гарантировать удовлетворение уникальных потребностей всех людей с аутизмом, способствуя лучшему будущему», — подчеркнули авторы доклада.

Ранее ученые нашли связь между загрязнением атмосферы и риском развития аутизма у людей.