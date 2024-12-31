Созданы лекарства для продления жизни собак

Американская компания Loyal объявила о разработке препарата LOY-002, который должен увеличить продолжительность жизни домашних собак как минимум на один год. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

По словам авторов разработки, средство представляет собой таблетку для ежедневного употребления со вкусом говядины.

LOY-002 направлен на замедление и обращение вспять метаболических изменений, связанных со старением. Препарат направлен на сдерживание возрастного подъема уровня инсулина.

Наряду с этим другая группа ученых из Вашингтонского университета исследует воздействие лекарства рапамицина на здоровье животных.

Рапамицин — недорогой и простой в производстве препарат, который широко применяют в качестве иммунодепрессанта после операций по пересадке органов у людей.

Эксперименты на мышах показали, что рапамицин может увеличивать продолжительность жизни, замедляя или даже обращая вспять многие возрастные заболевания у мышей.

Хотя препарат не одобрен для использования в качестве средства для продления жизни у людей, многие геронтологи, тем не менее, видят в нем наилучшую надежду на фармакологическое замедление процесса старения.

Исследователи рассчитывают, что рапамицин сможет дать собакам еще три года здоровой жизни, однако испытания займут продлятся еще несколько лет.

Ранее ученые назвали признаки диабета у домашних собак и кошек.