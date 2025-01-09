Астроном рассказал о непричастности углекислого газа к глобальному потеплению

Рост концентрации углекислого газа в атмосфере Земли может быть не причиной, а следствием потепления Мирового океана. Об этом заявил директор Астрономической обсерватории Иркутского государственного университета, старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев в беседе с «Известиями».

«Потепление приводит к увеличению испарений и, как следствие, повышению облачности в атмосфере. Вместе с тем облака не пропускают к земле солнечное излучение, отражая его обратно в космос», — отметил он.

Такая саморегулирующаяся система провоцирует понижение температуры, уменьшение испарений и снижение количества облаков, продолжил ученый. В связи с этим увеличение концентрации углекислого газа в атмосфере планеты может являться не причиной, а следствием потепления океана, подчеркнул он.

Язев обратил внимание на то, что сейчас при потеплении воды газ выходит наружу — как из теплой бутылки шампанского.

16 декабря сообщалось, что исследователи из Университета Ватерлоо впервые с помощью спутников измерили концентрацию фторуглерода HFC-125 в атмосфере. Данные показали, что за последние 20 лет уровень этого газа увеличился почти в десять раз.

HFC-125, относящийся к группе гидрофторуглеродов, широко используется в огнетушителях и коммерческих системах охлаждения. Несмотря на то, что HFC не разрушает озоновый слой, он значительно усиливает глобальное потепление.

Ранее Путин предрек последствия глобального потепления для Петербурга.