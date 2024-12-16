Спутники зафиксировали резкое увеличение содержания мощного парникового газа в атмосфере

Исследователи из Университета Ватерлоо впервые с помощью спутников измерили концентрацию фтороуглерода HFC-125 в атмосфере. Данные показали, что за последние 20 лет уровень этого газа увеличился почти в 10 раз. Работа опубликована в журнале Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer (JQSRT).

HFC-125, относящийся к группе гидрофторуглеродов, широко используется в огнетушителях и коммерческих системах охлаждения. Несмотря на то, что HFC не разрушает озоновый слой, он значительно усиливает глобальное потепление.

Проект Atmospheric Chemistry Experiment (ACE), поддерживаемый Канадским космическим агентством, изучает химический состав атмосферы с использованием спутника SCISAT. Начиная с 2004 года, спутник собирает данные о молекулах в атмосфере, включая HFC-125, на высотах от 11 до 25 километров.

«Мы зафиксировали почти десятикратный рост концентрации HFC-125 в атмосфере», — сообщил профессор Питер Бернат, ведущий ученый миссии ACE.

Он также выразил надежду, что новые международные ограничения, установленные Монреальским протоколом, помогут замедлить этот рост, как это произошло с другими опасными для атмосферы веществами.

Изучение HFC-125 поможет климатологам точнее прогнозировать изменения климата и лучше понять химические процессы, происходящие в атмосфере. До этого исследования концентрации HFC-125 измерялись только на уровне земли или в нижних слоях атмосферы.

«Наш спутник собрал уникальные данные за два десятилетия работы,» — добавил Бернат. «Это одна из самых успешных научных космических миссий, которая продолжает предоставлять ценные сведения о молекулах, влияющих на озоновый слой и глобальное потепление.»

Ранее ученые раскрыли тайну огромной энергии космического излучения.