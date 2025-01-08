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Ученые назвали время употребления кофе, способное продлить жизнь

EHJ: употребление кофе по утрам снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний
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unsplash.com

Кофе может негативно сказаться на здоровье, однако его употребление по утрам может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в European Heart Journal.

По данным одного из ведущих ученых Лу Ци, ученые впервые изучили влияние времени употребление кофе на здоровье. В ходе аналитики специалисты изучили питание и быт 40 тыс. человек и пришли к выводу, что люди, выпивающие кофе только утром, меньше страдают от сердечно-сосудистых заболеваний и развития рака. Отмечается, что подобной корреляции не было замечено среди тех, кто употреблял напиток в течение всего дня.

Ученые подчеркнули, что в результатах работы учитывались важные факторы, среди которых генетика, хронические заболевания и пищевые привычки.

До этого врач-диетолог Дарья Русакова заявила, что натуральный кофе из качественных зерен может взбодрить и снизить риск развития онкологических заболеваний, некоторые добавки могут даже усилить его пользу. По ее словам, в напиток можно добавить перец или корицу.

Ранее была названа неожиданная опасность кофе.

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