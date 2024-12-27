Врач назвала добавки, которые усилят пользу кофе

Натуральный кофе из качественных зерен может взбодрить и снизить риск развития онкологических заболеваний, некоторые добавки могут даже усилить его пользу. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Дарья Русакова.

По ее словам, в напиток можно добавить перец или корицу.

«Такие улучшающие кровообращение специи имеют антиоксидантные, витаминные свойства. Поэтому в качестве обогащающей добавки они могут быть. Но чаще перец и корицу добавляют просто для улучшения вкуса», — уточнила диетолог.

В день можно выпивать до пяти чашек кофе, если у человека нет противопоказаний в виде гипервозбудимости нервной системы, учащенного пульса, а также проблем с сердечно-сосудистой системой. При этом беременным, детям, людям с аритмией и нарушениями центральной нервной системы, а также проблемами с желудочно-кишечным трактом стоит быть с ним осторожнее, заключила Русакова.

Ученые из Института рака Хантсмана и Медицинской школы Университета Юты до этого установили связь между употреблением кофе и чая и низким риском развития рака головы и шеи.

Ранее была названа неожиданная опасность кофе.