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Созданы первые наноингибиторы для борьбы с одним из самых смертоносных вирусов на Земле

PLOS Pathogens: разработаны нанотела против вируса Эбола
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Russell Regnery, Ph.D/CDC

Американские ученые из Университета штата Миннесота и других научных учреждений создали первые ингибиторы на основе нанотел, нацеленные на вирус Эбола. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS Pathogens.

Вирус Эбола — один из самых опасных патогенов на Земле, чья летальность достигает 50%.

Нанотела Nanosota-EB1 и Nanosota-EB2 представляют собой крошечные антитела, полученные от альпак и других животных.

Небольшой размер позволяет этим элементам проникать в области вирусов и тканей человека, куда не могут получить доступ более крупные антитела.

Вирус Эбола скрывает часть, которую он использует для прикрепления к клеткам человека, под защитным слоем.

Nanosota-EB1 предотвращает открытие этого слоя, блокируя прикрепление вируса к клеткам.

Nanosota-EB2 воздействует на часть вируса, необходимую для проникновения в клетки, останавливая его распространение.

В лабораторных испытаниях Nanosota-EB2 показало высокую эффективность, значительно увеличив показатели выживаемости у инфицированных Эболой мышей.

По словам исследователей, открытие поможет разработать лечение для других вирусов того же семейства, включая возбудитель лихорадки Марбурга.

Ранее ученые разработали новый препарат против вируса Эбола и коронавируса SarS-CoV-2, вызывающего COVID-19.

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